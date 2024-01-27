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Başkan Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını bugün gerçekleştirecek

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda hasta kabulüne başlayan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını bugün gerçekleştirecek. İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, toplam 628 bin 15 metrekare kapalı alana sahip hastanenin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor. Hastane, bu özellikleriyle Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma niteliğini taşıyor.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 11:43 Güncelleme 27 Ocak 2024, 12:19
Başkan Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi’nin resmi açılışını bugün gerçekleştirecek

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısında 30 İlçenin belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşacak.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi hizmete giriyor

Buradaki programın ardından Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan, hastane ile birlikte yapımı tamamlanan bağlantı yollarını da kullanıma açacak.

EKİM AYINDA HASTA KABULÜ BAŞLAMIŞTI

Yapımı tamamlanan İzmir Şehir Hastanesi 16 Ekim 2023'te hasta kabulüne başlamıştı.

2 BİN 60 YATAKLI HASTANE

İzmir Şehir Hastanesi, genel hastane ile kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji Hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesi, kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve hiperbarik oksijen tedavi merkezini içeriyor.

374 YOĞUN BAKIM YATAĞI

İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, toplam 628 bin 15 metrekare kapalı alana sahip hastanenin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor.



EGE BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK HASTANESİ

İzmir Şehir Hastanesi, bu özellikleriyle Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma niteliğini taşıyor.


İzmir Karşıyaka Çevre Yolu yanındaki alana kurulan hastanenin yapımı, 2017'de başlamıştı.

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