Başkan Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi’nin resmi açılışını bugün gerçekleştirecek

374 YOĞUN BAKIM YATAĞI



İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, toplam 628 bin 15 metrekare kapalı alana sahip hastanenin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor.







EGE BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK HASTANESİ



İzmir Şehir Hastanesi, bu özellikleriyle Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma niteliğini taşıyor.