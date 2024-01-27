Başkan Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi’nin resmi açılışını bugün gerçekleştirecek

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısında 30 İlçenin belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşacak.
Buradaki programın ardından Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan, hastane ile birlikte yapımı tamamlanan bağlantı yollarını da kullanıma açacak.
EKİM AYINDA HASTA KABULÜ BAŞLAMIŞTI
Yapımı tamamlanan İzmir Şehir Hastanesi 16 Ekim 2023'te hasta kabulüne başlamıştı.
2 BİN 60 YATAKLI HASTANE
İzmir Şehir Hastanesi, genel hastane ile kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji Hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesi, kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve hiperbarik oksijen tedavi merkezini içeriyor.