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MSB açıkladı: C-160 uçağı teknik bir arıza nedeniyle acil bir iniş yaptı

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik bir arıza nedeniyle acil bir iniş yaptığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 10:49 Güncelleme 25 Ocak 2024, 10:50
MSB açıkladı: C-160 uçağı teknik bir arıza nedeniyle acil bir iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik bir arıza nedeniyle acil bir iniş yaptığını bildirdi.




Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KAYSERİ'DE ACİL İNİŞ YAPAN UÇAĞIMIZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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