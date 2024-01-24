Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan X hastalığı açıklaması

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

'Farzımuhal Hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun"

X HASTALIĞI NEDİR?

X hastalığı, aslında var olmayan, salgın riskine neden olabileceği varsayıldığı için DSÖ tarafından araştırma için öncelikli kabul edilen patojenler listesine alınan patojene verilen sembolik bir isimdir. İlk olarak 2018 yılında ortaya atılan X hastalığı, özetle yeni keşfedilen veya pandemi potansiyeli olan bir patojeni ifade etmek için kullanılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu iddia edilen X hastalığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Ghebreyesus, X hastalığına karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, ülkelerin bu ortak düşmanı ele almak üzere bu mayıs ayına kadar bir pandemi anlaşmasına varmalarını umduğunu ifade etmişti. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Pandemi anlaşması, karşılaştığımız tüm zorlukları ve tüm çözümleri bir araya getirebilir" demişti.