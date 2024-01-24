Seçim yaklaştı CHP karıştı! Parti yönetiminde üç savaş: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Başak Demirtaş...





Çünkü Kılıçdaroğlu, Ekrem Bey'in kaybetmesi için kolları sıvadı! Başak Demirtaş da yeni bir cephe açtı. İstanbul'dan aday olmak isteyince DEM'in kafası karıştı. Ayrıca İP lideri Akşener de köprüleri attı! Hem CHP hem de Ekrem Bey için alarm zilleri çaldı...