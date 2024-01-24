Seçim yaklaştı CHP karıştı! Parti yönetiminde üç savaş: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Başak Demirtaş...

Seçim yaklaştı! CHP karıştı! Çünkü Kılıçdaroğlu'na gönül verenler, darbe yapıldığına inandı.
Seçim yaklaştı! CHP karıştı! Çünkü Kılıçdaroğlu'na gönül verenler, darbe yapıldığına inandı.
İmamoğlu'na tavır aldı. Oyların yüzde 12'ye kadar eriyebileceği ortaya çıktı. Panikleyen Özel de Kemal Bey'e yanaştı. Ancak "Sahaya dön" talebine olumsuz yanıt aldı.
Çünkü Kılıçdaroğlu, Ekrem Bey'in kaybetmesi için kolları sıvadı! Başak Demirtaş da yeni bir cephe açtı. İstanbul'dan aday olmak isteyince DEM'in kafası karıştı. Ayrıca İP lideri Akşener de köprüleri attı! Hem CHP hem de Ekrem Bey için alarm zilleri çaldı...
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye genelinde yüzde 7, İstanbul'da yüzde 12 oyu olduğu iddia edildi.