SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Seçim yaklaştı CHP karıştı! Parti yönetiminde üç savaş: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Başak Demirtaş...

CHP, 3 cepheye bölündü. Kemal Bey'in destekçileri, partiye küstü. Oyların İstanbul'da yüzde 12'ye kadar eriyebileceği öne sürüldü. Eş Demirtaş'ın adaylık çıkışı da ürküttü! Üstüne bir de ablası'nın 'hür ve müstakil' tutumu, Ekrem Bey'i zora düşürdü!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ocak 2024 Güncelleme 24 Ocak 2024, 06:59
Seçim yaklaştı CHP karıştı! Parti yönetiminde üç savaş: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Başak Demirtaş...

Seçim yaklaştı! CHP karıştı! Çünkü Kılıçdaroğlu'na gönül verenler, darbe yapıldığına inandı.

İmamoğlu'na tavır aldı. Oyların yüzde 12'ye kadar eriyebileceği ortaya çıktı. Panikleyen Özel de Kemal Bey'e yanaştı. Ancak "Sahaya dön" talebine olumsuz yanıt aldı.



Çünkü Kılıçdaroğlu, Ekrem Bey'in kaybetmesi için kolları sıvadı! Başak Demirtaş da yeni bir cephe açtı. İstanbul'dan aday olmak isteyince DEM'in kafası karıştı. Ayrıca İP lideri Akşener de köprüleri attı! Hem CHP hem de Ekrem Bey için alarm zilleri çaldı...

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye genelinde yüzde 7, İstanbul'da yüzde 12 oyu olduğu iddia edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SSK VE Bağ-Kur emeklileri dikkat | Takvim.com.tr %49.25 zamma göre maaşları kalem kalem hesapladı! Kime ne kadar ek zam farkı verilecek?
7’den 70’e herkes için belediyecilik! Başkan Erdoğan’a sunuldu! Başkent’in ilçe adayları bugün açıklanacak beyanname ise 30 Ocak’ta
İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara’da! Başkan Erdoğan’ın kritik görüşmesindeki başlıklar neler?
SON DAKİKA