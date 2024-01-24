Ödeme İste nedir, nasıl kullanılır? Para transferinde ÖDEME İSTE uygulaması! Hangi bankalarda var? Karşı taraftan para istemek için...

"Ödeme İste" sistemi, alacaklının borçlu kişiden ödeme talep etmesini ve borçlunun bu talebe yanıt vermesini sağlayan bir platform olarak öne çıkıyor. Kiracıya kira ödemesi hatırlatma, öğrenciye harçlık gönderme gibi durumları içeren bu sistemin, finansal taahhütlerin ve borç ödemelerinin daha etkili bir şekilde yapılmasına olanak tanıdığı belirtiliyor.

PARA TRANSFERİNDE YENİ DÖNEM TCMB'nin açıklamasına göre, "Ödeme İste" sistemi, FAST sistemi içinde müşteri deneyimini artırmayı amaçlayan bir katma değerli hizmet olarak tanımlanıyor. Bu sistemle, ödemeler öncesinde borçlunun bilgileri, IBAN numarası, isim, talep tutarı ve talep geçerlilik süresi, banka üzerinden giriliyor. Onay alındıktan sonra, FAST sistemi üzerinden hemen para transferi gerçekleşiyor. Bankaların kendi mobil uygulamalarını "Ödeme İste" sistemine uygun hale getirdikleri ve sistemi destekledikleri ifade ediliyor. VakıfBank, mobil uygulama ve internet bankacılığı kullanıcılarına, "Ödeme İste" hizmeti sayesinde güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir ödeme deneyimi yaşatmanın mümkün olduğunu belirtiyor.