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Ödeme İste nedir, nasıl kullanılır? Para transferinde ÖDEME İSTE uygulaması! Hangi bankalarda var? Karşı taraftan para istemek için...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliğiyle geliştirilen "Ödeme İste" sistemi, 24 Ocak 2024 tarihinde kullanıma sunuldu. Bu yeni hizmet, müşteri deneyimini geliştirmeyi amaçlayan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi içinde yer alarak para transferlerini daha kolay ve hızlı hale getirmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 16:33 Güncelleme 24 Ocak 2024, 16:33
Ödeme İste nedir, nasıl kullanılır? Para transferinde ÖDEME İSTE uygulaması! Hangi bankalarda var? Karşı taraftan para istemek için...

"Ödeme İste" sistemi, alacaklının borçlu kişiden ödeme talep etmesini ve borçlunun bu talebe yanıt vermesini sağlayan bir platform olarak öne çıkıyor. Kiracıya kira ödemesi hatırlatma, öğrenciye harçlık gönderme gibi durumları içeren bu sistemin, finansal taahhütlerin ve borç ödemelerinin daha etkili bir şekilde yapılmasına olanak tanıdığı belirtiliyor.

PARA TRANSFERİNDE YENİ DÖNEM

TCMB'nin açıklamasına göre, "Ödeme İste" sistemi, FAST sistemi içinde müşteri deneyimini artırmayı amaçlayan bir katma değerli hizmet olarak tanımlanıyor. Bu sistemle, ödemeler öncesinde borçlunun bilgileri, IBAN numarası, isim, talep tutarı ve talep geçerlilik süresi, banka üzerinden giriliyor.

Onay alındıktan sonra, FAST sistemi üzerinden hemen para transferi gerçekleşiyor. Bankaların kendi mobil uygulamalarını "Ödeme İste" sistemine uygun hale getirdikleri ve sistemi destekledikleri ifade ediliyor. VakıfBank, mobil uygulama ve internet bankacılığı kullanıcılarına, "Ödeme İste" hizmeti sayesinde güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir ödeme deneyimi yaşatmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

ÖDEME İSTE SİSTEMİ NEDİR?

Sistem, ödemeler öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanıyor. "Ödeme İste", bir ödeme sistemi ve ödeme aracı/kanalı değil, ödeme öncesi kullanılan bir altyapı özelliği taşıyor.

ÖDEME İSTE SİSTEMİNİN KULLANABİLMEK İÇİN NELER GEREKLİ?

Ödeme İste sisteminin kullanılabilmesi için alacaklı tarafından borçlunun hesap bilgileri, yani, Kolay Adres, TR Karekod ya da IBAN+Ad Soyad bilgilerinin bilinmesi gerekiyor.

ÖDEME İSTE SİSTEMİ ALACAKLI VE BORÇLU FARKLI ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI (ÖHS) İLE ÇALIŞTIKLARINDA DA KULLANILABİLİYOR MU?

Evet, kullanılabiliyor.

ÖDEME İSTE SİSTEMİNDE, ALACAKLI ÖDEME TALEBİ İLETTİĞİNDE BORÇLUNUN NASIL HABERİ OLACAK?

Borçlunun ÖHS'si, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra kendi iç sistemleri üzerinden "Ödeme İste" oluşturarak borçluya anlık bildirim iletir.

ÖDEME İSTE&NBSP;SİSTEMİNDE, BORÇLU KENDİSİNE İLETİLEN ÖDEME TALEBİNİ REDDEDEBİLİR Mİ?

Evet, borçlu Ödeme İste'ye yanıt olarak kabul ve ret cevabı verebilir.

ÖDEME İSTE SİSTEMİNDE ALACAKLI, ÖDEME TALEBİNE İLİŞKİN BORÇLUDAN GELEN YANITI HEMEN ÖĞRENEBİLİR Mİ?

Evet, öğrenebilir. Alacaklının ÖHS'si, borçludan gelen yanıtı anında alacaklıya iletir.

BORÇLU, ÖDEME TALEBİNİ KABUL EDERSE İŞLEMİ HANGİ YOLLA GERÇEKLEŞTİREBİLİR?

Ödeme İste sisteminde, borçlu kendisine iletilen ödeme talebini kabul etmesi durumunda, söz konusu ödeme FAST veya havale yoluyla gerçekleştirilebilir.

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