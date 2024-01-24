"KİMSE İNANCINDAN DOLAYI KISITLANAMAZ"

İstanbul'u, dini özgürlüklerin sonuna kadar yaşama esasının olduğu bir şehir olarak tanımlayan Murat Kurum, "Tersi bir durum İstanbul'u boğar ve şehrimizi yaşanılmaz kılar. Fetihten önce İstanbul baskıcı bir idarenin elinde nefes alamaz hale gelmişti. Ve Fatih Sultan Mehmet şehre girer girmez, herkesin inancını yaşaması konusunda kayıtsız bir özgürlük vadetmiş bunun teminatını orada yaşayan halka vermiştir. Bunun üzerine halk Fatih Sultan Mehmet'i bağrına basmış ve kendilerini zulümden kurtardığı için minnet duymuşlardır. İşte bu anlayışın mirasçısı olarak diyoruz ki; kimse inancından ve inancını yaşamaktan dolayı kısıtlanamaz. Halkımız inancının gereğini doya doya huzurla, korkusuz bir şekilde yaşamalıdır. Biz bu anlayışla belediyecilik hizmetlerinde herkese eşit davranacak ve adil olacağız." ifadelerini kullandı.

"LAF ÜRETMEYECEK İŞ YAPACAĞIZ"

İstanbul'un havasını hep birlikte soluduklarına değinen Kurum, "Hepimiz İstanbul'da hayat buluyor, İstanbul'a hayat katıyoruz. Sevincimiz de aynı acılarımız da. Sorunlarımız da aynı dertlerimiz de. Her geçen gün büyüyen İstanbul'da yaşam; bugün gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapılamamasından dolayı giderek zorlaşmaktadır. Bu zorluğu ve zorlukları tecrübemizle, birikimimizle ve sizlerle birlikte aşacağız. Biz laf üretmeyecek iş yapacağız. Bizim işimiz bu." şeklinde konuştu. "DERDİMİZ DE DAVAMIZ DA İŞİMİZ DE İSTANBUL"

Hizmet anlayışlarında kimseyi ötekileştirmeyeceklerini söyleyen Kurum, "Bizim derdimiz de, davamız da, işimiz de İstanbul olacak, İstanbullu'ya hizmet olacak. Herkesin belediyecilik hizmetlerinden eşit yararlanması esasına göre olacak. Toplumsal hiçbir kesim, sosyal, kültürel ve dini yapı ikincil planda olmayacak.'' sözleriyle konuşmasını sürdürdü. İstanbul'da yaşayan herkesi kardeş olarak gördüklerini belirten ve Hazreti Ali'nin "Halk iki sınıftır. Birincisi dinde senin kardeşindir. İkincisi de yaratılışta senin kardeşindir. Hepsine adaletli ol, adil davran. Ne olursa olsun adaleti elden bırakma." sözünü anımsatan Murat Kurum, ''Herkes bizim biriciğimizdir, özümüzdür, canımızdır." ifadelerini kullandı.

Haksızlığa ve zulme karşı direncin sembolü olan ve bu uğurda şehadete ulaşan şehitlerin efendisi İmam Hüseyin'i kendilerine rehber edinen, asrın Kerbelası olan Gazze'de aynı ruhla direnerek şehit olanlara rahmet dileyen Murat Kurum, "Kardeşlerimizin zafere ulaşması için de dua ediyorum." diyerek konuşmasını tamamladı. KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI

Öte yandan Kurum bir vatandaş ile arasında geçen kentsel dönüşüm ile ilgili diyaloğu sosyal medya üzerinden paylaştı. Kurum, "İstanbul'da adım attığımız her yerde karşımıza çıkan konu kentsel dönüşüm. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu konuyu çözeceğiz. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız!" ifadelerini kullandı. Vatandaş, Kurum'dan kentsel dönüşüm projelerinin artırılmasını istedi. ▶️ Murat Kurum'dan vatandaşa ''Kentsel dönüşüm'' mesajı! Geçmiş tecrübelerini ve halihazırda devam eden projeleri hatırlatan Kurum şunları söyledi: "İstanbul'da bu kardeşinin başlattığı 173 bin konut var. Kentsel dönüşüm konutu. Sadece kentsel dönüşüm. Yeni yapılan sosyal konutlarla birlikte 100 bin sosyal konut var. Yapılıyor. 70 bini bitmiş, 30 bini de yapılıyor. "ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Şimdi istiyoruz ki İstanbul'un her ilçesinde dönüşüm şantiyesi olsun. Milletle el ele. Yarısı Bizden'i başlattık. Cumhurbaşkanımız müjdeledi. İnşallah bunu mahalle mahalle yapacağız. Plan sorunu ile alakalı çalışacağız. Her ilçemizde kentsel dönüşüm ofisi olacak. Vatandaşımız bizden ne istiyorsa biz elimizi taşın altına koyacağız. "YAPARSA MURAT KURUM YAPAR!"

Olması gereken yerde kat vereceğiz, olmaması gereken yerde vermeyeceğiz. Bunu yaparsa Murat Kurum yapar!"