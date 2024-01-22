Son dakika: MHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde kullanacağı slogan belli oldu! İlk miting o tarihte

Milletimizi tarih sahnesinden silmek ve yaşadığımız coğrafyayı parçalara ayırmak üzere emperyalist ülkelerin Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaptığı gizli ve açık anlaşmaların kapısı hala açık tutulmaktadır. Varlığımıza ve topraklarımıza yönelik kirli planlar, bölgede sahneye konulan yeni oyunlar ve vekalet savaşları yoluyla yeniden hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bölücü tehdit azalmamış, bilakis şiddetini arttırmıştır. Düşman pusuda, içerideki iş birlikçileri de fesat ve tezgah peşindedir.

"BİZE DÜŞEN, KARARLILIKLA MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAKTIR"

Ancak hem birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza etme, hem de Cumhuriyet'imizi ayakta tutma azim ve kararlığı; Milli Mücadele dönemindeki kadar azametli ve caydırıcı surette maşeri vicdanda yaşamaktadır. MHP, siyasi faaliyetlerini daima bu bilinci diri tutma anlayışıyla sürdürmektedir. Bugün; bekasına yönelik bölücü tehdide karşı Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan, meşru askeri operasyonlarını bile sorgulama aymazlığını gösteren, bu uğurda verdiğimiz şehitleri politika malzemesi yapmaya cüret eden siyasi partiler varken bize düşen, kararlılıkla milletimizin yanında olmaktır.

Bilindiği üzere, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli ile hayat sürdüğümüz topraklardaki egemenlik haklarımızın ve bağımsızlığımızın yılmadan savunulacağı dünyaya ilan edilmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Birinci TBMM'de ise Misak-ı Milli'yi hayata geçirme kararı alınmıştır. Bu tarihi beyannamede yer alan esaslar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi rehberi olmuştur. Türkiye'de siyaset yapan herkes ve her siyasi parti için Misak-ı Milli kararlarına sadakat bir vecibedir. Misak-ı Milli'ye bağlılık, namus borcudur. Bu gerçekten hareketle denilebilir ki Cumhur İttifakını var eden siyasi ilkeler, Misak-ı Milli'nin günümüzdeki sürümüdür.

AÇIK HAVA TOPLANTILARININ İLKİ 28 OCAK'TA

Partimizin mitinglerimizde kullanacağımız seçim sloganlarından biriside, aynı anlayışa paralel olarak "Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin." şeklinde belirlenmiştir. MHP'nin 31 Mart 2024 tarihli Yerel Seçimlere hazırlık mahiyetindeki açık hava toplantılarının ilki, 28 Ocak'ta Mersin'de yapılacak ve milli söz birliğimiz dünyaya bir kez daha ilan edilecektir. Cumhur İttifakı anlayışı ile bu güzide ilimizde "Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin" diyeceğiz. Partimizin "Manisa Bizim, Türkiye Hepimizin." Temalı ikinci açık hava toplantısı ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirilecektir. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN