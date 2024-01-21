Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi’nda flaş gelişme! Mavi Vatan için imzalar atılıyor! 2 yılda tamamlanacak

Proje ile Doğu Akdeniz 'de etkinliğimizin arttırılması, bu bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılması, Mavi Vatan ımızda çıkarlarımızın korunması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevre denizleri ile KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz alanındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak 'Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi projesi hayat geçiriliyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliği artırılacak ve bu bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılması sağlanacak. Vatanımız da çıkarlarımızın korunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çevre denizleri ile KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz alanındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi dolayısıyla KKTC'ye kurulacak Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi ile KKTC'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması amaçlarıyla 2018E02-22713 proje numaralı 'Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (GTHS)' işinin Bakanlığımız Yatırım Programına dâhil edildi. Çalışmalar Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.