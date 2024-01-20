SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Göçmen kaçakçılarına geçit yok! Şanlıurfa ve Adana'da KALKAN-8 operasyonu: 37'si yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa ve Adana'da yapılan KALKAN-8 operasyonlarında 37 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 08:15 Güncelleme 20 Ocak 2024, 08:45
Göçmen kaçakçılarına geçit yok! Şanlıurfa ve Adana’da KALKAN-8 operasyonu: 37’si yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa ve Adana'da düzenlenen "Kalkan-8" operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığının koordinesinde, Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu Şanlıurfa ile Adana'da 48 ekip, 10 özel harekat unsuru ve 199 personelin katılımıyla 18 adrese "Kalkan-8" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda 37 göçmen kaçakçısının yakalandığını belirten Yerlikaya, umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkeyi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat verilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonlar sonucunda termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

Kalkan operasyonları sürüyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin İstanbul ilçelerindeki adayları kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan’da! Esenler, Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler...
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde villa vurgunu! Depreme dayanaksız zeminde kum ve kömüre rastlandı: Toplam değeri 8 milyar 640 milyon TL proje yıkılacak
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı! İstikbal göklerdedir mesajı... Dragon ne zaman istasyona ulaşacak?
SON DAKİKA