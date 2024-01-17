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Depremde kızını kaybeden tiyatrocu Orhan Aydın Lütfi Savaş'ın aday gösterilmesine isyan etti: Geleceğimizi karartır

Hatay'da depremde kızını kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, CHP fobdaşı Halk TV'de katıldığı bir programda Lütfü Savaş'ın yeniden Hatay'da başkan adayı gösterilmesine sert tepki gösterdi. Aydın, Savaş ve CHP yönetimine yönelik; "Hiçbir yerde, organizasyonda bile adı olmayan bir belediye başkanının CHP tarafından tekrar aday gösterilmesini asla kabul edemiyorum, kabullenemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 09:00 Güncelleme 17 Ocak 2024, 09:14

Hatay'da kentsel dönüşümü engellediği için binlerce insanın ölümüne neden olan ve CHP tarafından tekrar büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş'a tepkiler çıp gibi büyüyor.



Asrın felaketinde Hatay'da yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, "Hiçbir yerde, organizasyonda bile adı olmayan bir belediye başkanının bugün CHP tarafından tekrar aday gösterilmesini asla kabul edemiyorum, kabullenemiyorum.
Belediye nerede? Evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı belediyeye oy verecek" dedi.



Asrın felaketinde Hatay'da annesi ile birlikte yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden ve muhalif kimliğiyle bilinen tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermesine tepkisini katıldığı TV programında gösterdi.



Sabah'ta yer alan habere göre; Lütfü Savaş'a ateş püsküren Aydın, şunları söyledi: "CHP belediyesi ve il yönetimi depremde ayağa kalkmayı becerebilmeliydi. Ben belediye başkanı olsaydım dünyayı ayağa kaldırırdım.


Ama belediye nerede, yok. Niye koordinasyonun içinde yoksunuz? Niye, çünkü sizden olmayanları düşman görmek gibi bir geleneğin içinden geliyorsunuz.



11 ay sonra belediye tarafından evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı yeniden oy verecek?

Beni bağışlasınlar CHP'li dostlar, seçim tamamıyla yanlıştır. Geleceğimizi karartır.


Bu ülkenin kurucu partisi olduğunu söyleyen orada belediye başkanlığı yapan beyefendi neredesin?


CHP'nin tekrar bu zatı belediye başkan adayı olarak göstermesini kabul edemiyor, kabullenemiyorum.

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