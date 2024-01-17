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Başkan Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası net konuştu: Tel Rıfat'tan Aynularab'a Haseke'den Münbiç'e kadar...

Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar verdi. "Suriye'deki terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız" dedi. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ocak 2024 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:02
Başkan Erdoğan’dan kabine toplantısı sonrası net konuştu: Tel Rıfat’tan Aynularab’a Haseke’den Münbiç’e kadar...

Başkan Erdoğan, "Sınır ötesi harekâtlarımız Türkiye'yi düzensiz göç dalgası üzerinden iç karışıklığa sürüklemeye dönük oyunları da boşa çıkarmıştır" dedi. Şunları söyledi;

- Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. Son 5 günde 78 terörist öldürüldü.

- Operasyonlarımızla ülkemizi terör koridoruyla kuşatma planını yırtıp attık.

- Terörü kaynağında yok etme stratejimiz, 'Teröristan' hayali kuranları rahatsız etmiştir.



- Oy için bölücü örgütün muhiplerine kırmızı halı serenler bunun hesabını sandıkta verecek.

- Emperyalistlerin, 'teröristan' planları masada oldukça, kendimizi güvende hissedemeyiz.

- Kimin hangi tehditleri savurduğuna bakmadan yeni adımları muhakkak atacağız.


SİNSİ PLANLARI YOK EDECEĞİZ
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'deki kabine sonrası önemli açıklamalar yaptı:
- Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. Sadece son 5 günde Suriye ve Irak'taki hava harekatlarımızla 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi.
- Birilerinin "teröristan" kurma hesabı bozuldu. Suriye'de, Tel Rıfat'tan Aynularab'a, Haseke'den Münbiç'e kadar sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız.


- Haritaları değiştirmeyi sürekli gündemde tutanların, bölgemize yeni Sevr dayatmasında bulunanların hesabını alt üst etmiştir.
- Madem bize verilen sözler yerine getirilmiyor, öyleyse Türkiye'nin kendi güvenliği için gerekli tedbirleri almasına kimse itiraz edemez.
- 'Üç beş oy daha fazla alacağız' diye bölücü örgütün muhiplerini kırmızı halıyla karşılayanlar, elbette bu yaptıklarının hesabını sandıkta vereceklerdir.

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