Başkan Erdoğan’dan kabine toplantısı sonrası net konuştu: Tel Rıfat’tan Aynularab’a Haseke’den Münbiç’e kadar...



- Haritaları değiştirmeyi sürekli gündemde tutanların, bölgemize yeni Sevr dayatmasında bulunanların hesabını alt üst etmiştir.

- Madem bize verilen sözler yerine getirilmiyor, öyleyse Türkiye'nin kendi güvenliği için gerekli tedbirleri almasına kimse itiraz edemez.

- 'Üç beş oy daha fazla alacağız' diye bölücü örgütün muhiplerini kırmızı halıyla karşılayanlar, elbette bu yaptıklarının hesabını sandıkta vereceklerdir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN