AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum 1 Nisan’ı işaret etti: Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz!





İSTANBUL MURADINA ERECEK! İBB ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Yerel seçimlere giderayak çalışmalarını hızlandıran Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.

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