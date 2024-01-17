AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum 1 Nisan’ı işaret etti: Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz!

Türkiye yerel seçime doğru adım adım yaklaşırken CHP'de adaylık krizi ve skandallar baş göstermiş durumda.
2019 seçimlerinde verdikleri vaatlerin çoğunu gerçekleştiremeyen CHP'li belediyelerin bu seçim vaatlerinden birisi de işçilerle ilgiliydi.
Türkiye yerel seçime doğru adım adım yaklaşırken CHP'de adaylık krizi ve skandallar baş göstermiş durumda.
2019 seçimlerinde verdikleri vaatlerin çoğunu gerçekleştiremeyen CHP'li belediyelerin bu seçim vaatlerinden birisi de işçilerle ilgiliydi.
İstanbul, Ankara, Adana, Mersin büyükşehir başta olmak üzere CHP'li birçok belediye, 'İşçi kıyımı yapılmayacak' sözüne rağmen 2019 seçimlerinin ardından 30 binden fazla çalışanı haksız nedenlerle kapı önüne koydu.
MAĞDUR İŞÇİLER UMUTLANDI
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum ise İstanbul'da kovulan tüm çalışanların işlerine iade edileceğini açıkladı. Bu sözler, yurt genelindeki mağdur işçileri umutlandırmıştı.
İSTANBUL MURADINA ERECEK! İBB ÇALIŞANLARINA MÜJDE
Yerel seçimlere giderayak çalışmalarını hızlandıran Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.