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Soykırımcı İsrail'e destek veren Antalyasporlu Sagiv Jehezkel'i ait olduğu yere şutladık!

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel, Gazze'deki soykırımı yok saydı. Eline katliama destek veren yazı yazıp maça çıktı. Tepki yağdı. 20 bin Filistinliyi katleden ülkesine postalandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:03
Soykırımcı İsrail’e destek veren Antalyasporlu Sagiv Jehezkel’i ait olduğu yere şutladık!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada attığı gol sonrası yaptığı İsrail propagandası nedeniyle tepki çeken Sagiv Jehezkel, Antalyaspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaşın bitmesini istiyorum.

SAVAŞ İSTEMİYORMUŞ!
O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" diyerek yalvardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jehezkel, Türkiye'den deport (sınır dışı) edildi. Olay sosyal medya ve dış basında geniş yankı buldu:



- İtrail'i destek verene az bile...
- Bebek katilleriyle övünüyor. Keşke içerde tutsalardı.
- Emniyette süt dökmüş fare gibiydi!
- Yüreğin varsa, emniyette de erkek olsaydın.

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