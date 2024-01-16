Soykırımcı İsrail’e destek veren Antalyasporlu Sagiv Jehezkel’i ait olduğu yere şutladık!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada attığı gol sonrası yaptığı İsrail propagandası nedeniyle tepki çeken Sagiv Jehezkel, Antalyaspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaşın bitmesini istiyorum.