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Son dakika: PKK partisi DEM Parti'nin Manisa Saruhanlı'daki binasına terör operasyonu! Örgütsel dökümanlar ele geçirildi

Son dakika haberleri.. CHP’nin iş birlikçisi PKK partisi DEM Parti’nin Manisa Saruhanlı’daki binasına terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken PKK’lı isimlerin çerçevelenmiş resimleri ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 15:20 Güncelleme 16 Ocak 2024, 15:24
Son dakika: PKK partisi DEM Parti’nin Manisa Saruhanlı’daki binasına terör operasyonu! Örgütsel dökümanlar ele geçirildi

Manisa Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Saruhanlı ilçe DEM parti binasında terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının asılı olduğu ve haklarında ilçe eş başkanı ve terör örgütü üyesi oldukları yönünde ihbar bulunan M.A. (61), E.G. (46) isimli şahıslar il merkezinde düzenlenen DEM parti 2. olağan kongresinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen K.E. (20), K.E. (22), C.B. (19), D.T. (20), V.A. (24) olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

DEM parti binasında yapılan aramalarda ise PKK/KCK silahlı terör örgütünün içerisinde faaliyet yürütürken öldürülen örgüt mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankart ve çerçevelenmiş resimleri ile örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere el konuldu.

Öte yandan gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller, provokatif amaçlı kullanılan bez parçaları ele geçirildi.

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