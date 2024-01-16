SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

SON DAKİKA I HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika haberleri... Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 00:05 Güncelleme 17 Ocak 2024, 01:10
SON DAKİKA I HSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!

Son dakika haberleri... Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini tamamlayarak Aralık 2023 dönemi sonuna kadar aldıkları aylıkta bulunan Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin isimleri belirtilen listede yer almaktadır.

Bu listede adları bulunmayan ancak sürelerini dolduran kişiler, ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na başvurarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilirler.

HSK KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Emekliye zamlı maaş hesabı! Kök aylıklar ne kadar oldu? Refah payı ve 10 bin TL ne zaman yatırılacak? Kimlere, ne kadar fark verilecek?
Başkan Erdoğan duyurdu! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine %5 artış! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni tutarlar
Terör partisi DEM ile kol kola yürüyerek TBMM’deki ortak bildiriye imza atmayan CHP’den yeni skandal
SON DAKİKA