SON DAKİKA I HSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!

Son dakika haberleri... Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini tamamlayarak Aralık 2023 dönemi sonuna kadar aldıkları aylıkta bulunan Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin isimleri belirtilen listede yer almaktadır.

Bu listede adları bulunmayan ancak sürelerini dolduran kişiler, ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na başvurarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilirler.

HSK KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ