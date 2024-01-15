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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi. Bolat, "Ülkemizin tarımsal üretiminde kalite ve verimliliği artırmak, bu alandaki ihracat verilerimiz doğrultusunda, ticari etkinliğimizi çok daha yüksek seviyeye çıkarmak ve gıda fiyatlarının dengelenmesi hususlarında karşılıklı görüşlerimizi paylaştık" dedi.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 15:07 Güncelleme 15 Ocak 2024, 15:26
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir araya geldi

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı Ticaret Bakanlığımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Görüşmemizde, gıda ve tarım sektörümüzün rekabet gücünü artırmak ve ürünlerimizin dünya pazarlarındaki varlığını güçlendirmek için atılacak stratejik adımlar yanında, gıda ürünleri üretim ve tüketim miktarları ile fiyat gelişmeleri üzerinde durduk. Ülkemizin tarımsal üretiminde kalite ve verimliliği artırmak, bu alandaki ihracat verilerimiz doğrultusunda, ticari etkinliğimizi çok daha yüksek seviyeye çıkarmak ve gıda fiyatlarının dengelenmesi hususlarında karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. İki Bakanlık arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek adımlar atmaya kararlıyız" dedi.

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