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32 ilde PKK'ya "Kahramanlar-41" operasyonu: 113 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 32 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-41" operasyonunda 113 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 08:49 Güncelleme 13 Ocak 2024, 09:38
32 ilde PKK’ya Kahramanlar-41 operasyonu: 113 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 32 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-41" operasyonunda 113 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında BTÖ'ye yönelik; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-41 operasyonlarda 113 şüpheli gözaltına alındı."

32 ilde PKK'ya "Kahramanlar-41" operasyonu

Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." ifadesini kullandı.

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