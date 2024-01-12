Terör örgütü PKK’ya darbe: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan terörist grup belirlendi.

Operasyonda PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi.

HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI VERİYORUZ

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi."