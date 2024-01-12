SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Terör örgütü PKK'ya darbe: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan PKK'lı 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 07:01 Güncelleme 12 Ocak 2024, 09:05
Terör örgütü PKK’ya darbe: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan terörist grup belirlendi.

Operasyonda PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi.

HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI VERİYORUZ
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I ABD ve İngiltere Yemen’e saldırı başlattı! Biden ve Sunak’tan peş peşe açıklamalar... Husilerden Kızıldeniz’de misilleme
İçişleri Bakanlığı’ndan iki kritik operasyon! 1 ton 664 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi! Yasa dışı bahis oynatan 120 kişi yakalandı
New York’ta 50 trilyon dolarlık yatırım toplantısı! TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan ’dezenflasyon’ mesajı: Rezervleri artıracağız
SON DAKİKA