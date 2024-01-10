31 Mart 2024 Mersin AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi: Mersin Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kim oldu?

Türkiye, her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru heyecanlı bir geri sayıma giriş yaptı. 2024 yılında gerçekleşecek olan bu seçimler, ülke genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarların belirlenmesine aracılık edecek. Bu kapsamlı süreç, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti gibi önemli siyasi partilerin aday tercihlerini vatandaşların merakla beklediği bir dönemi başlatmış durumda. Peki, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu?
AK PARTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İstanbul'da pazar günü parti teşkilatıyla yapacağı buluşmaya ilişkin "Nasıl bir toplantı olacak? Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenecek? Önümüzdeki haftadan itibaren adayları duyma şansımız olacak mı?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan, bu hafta içerisinde Ankara, Adana ve İzmir'in gerek milletvekilleri gerek teşkilatı gerekse de belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantı yaptıklarını, onların kanaatlerini, temayüllerini aldıklarını anlattı.
MHP
MHP 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Mersin ve Manisa'da göstereceği adayları açıkladı. Mersin adayı Serdar Soydan oldu.
CHP
CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayını henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.