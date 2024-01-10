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31 Mart 2024 Mersin AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi: Mersin Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kim oldu?

Türkiye, beş yıllık periyotlarla düzenlenen yerel seçimler için geri sayıma başladı. Mart ayında gerçekleşecek olan bu önemli seçimler, ülke genelindeki illerden köylere kadar birçok yerde yeni belediye başkanlarının ve muhtarların belirleneceği kritik bir süreci işaret ediyor. Siyasetin nabzının hızlandığı bu dönemde, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti gibi önde gelen siyasi partilerin aday tercihleri merakla bekleniyor. Peki, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bu partilerin adayları kimler?

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 17:07 Güncelleme 10 Ocak 2024, 17:17
31 Mart 2024 Mersin AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi: Mersin Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kim oldu?

Türkiye, her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru heyecanlı bir geri sayıma giriş yaptı. 2024 yılında gerçekleşecek olan bu seçimler, ülke genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarların belirlenmesine aracılık edecek. Bu kapsamlı süreç, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti gibi önemli siyasi partilerin aday tercihlerini vatandaşların merakla beklediği bir dönemi başlatmış durumda. Peki, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu?

AK PARTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İstanbul'da pazar günü parti teşkilatıyla yapacağı buluşmaya ilişkin "Nasıl bir toplantı olacak? Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenecek? Önümüzdeki haftadan itibaren adayları duyma şansımız olacak mı?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan, bu hafta içerisinde Ankara, Adana ve İzmir'in gerek milletvekilleri gerek teşkilatı gerekse de belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantı yaptıklarını, onların kanaatlerini, temayüllerini aldıklarını anlattı.

MHP

MHP 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Mersin ve Manisa'da göstereceği adayları açıkladı. Mersin adayı Serdar Soydan oldu.

CHP

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayını henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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