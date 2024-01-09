Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye ilçe belediye başkan adayları kim oldu? Ordu AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

Yerel seçim heyecanı Ordu'nun Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye ilçelerinde tırmanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine doğru AK Parti-MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları belirlenmeye başladı. Peki Ordu Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 31 Mart AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi açıklandı mı?
ORDU İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?
31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için AK Parti'nin 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayı açıklandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.
👉Ordu ilçe belediye başkan adayları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
YSK TAKVİMİ 2024
31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.