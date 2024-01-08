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Son dakika: Eskişehir merkezli 5 ilde 'Barbie-ES' fuhuş operasyonu

Son dakika haberleri... Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de 'Barbie-ES' adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan 8'i kadın 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 12:09 Güncelleme 08 Ocak 2024, 12:21
Son dakika: Eskişehir merkezli 5 ilde ’Barbie-ES’ fuhuş operasyonu

Eskişehir merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 'Barbie-ES' adlı fuhuş operasyonunda 8'i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de 'Barbie-ES' adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi.

'Barbie-Es' fuhuş operasyonu

Evlerine baskın yapılan 10'u Eskişehir'de 18 şüpheli, yakalandı.

'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Eskişehir'e getirildi.

İfadeleri alınan 8'i kadın 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelilerin suçta kullandığı 7 otomobile el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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