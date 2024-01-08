Son dakika... Malatya 'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) depremin saat 16.19'da ve 9.6 km derinlikte meydana geldiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da depremin hemen ardından açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya paylaşımında, ''Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'DAN AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da A Haber'de yaptığı açıklamada, "Olumsuz bir şey intikal etmemiştir. Bize intikal eden şehrimizde olumsuz bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verdi.

MALATYA VALİSİ YAZICI'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Öte yandan Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise sosyal medya hesabından, Pütürge ilçesinde yaşanan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.