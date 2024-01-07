Başkan Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı kabul etti! Blinken’a çok net F-16 mesajı

Blinken, son iki ayda ikinci kez Türkiye 'ye geldi. İstanbul 'da Vahdettin Köşkü'nde önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının 2 saat sürdüğü belirtildi.





ABD'li bakan daha sonra Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan, Türkiye'nin hassasiyetlerini bir kez daha dile getirdi. Özellikle Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti.