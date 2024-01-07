Başkan Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı kabul etti! Blinken’a çok net F-16 mesajı

Blinken, son iki ayda ikinci kez Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının 2 saat sürdüğü belirtildi.
Blinken, son iki ayda ikinci kez Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının 2 saat sürdüğü belirtildi.
ABD'li bakan daha sonra Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan, Türkiye'nin hassasiyetlerini bir kez daha dile getirdi. Özellikle Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti.
F-16 UYARISI
Erdoğan, Blinken'e F-16 alım sürecinin sonuçlanmasının beklendiğini aktardı. İsveç'in NATO süreciyle ilgili kararın TBMM'ye ait olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçtiğimiz Kasım ayında da Ankara'yı ziyaret etmişti.
Başkan Erdoğan'ın Blinken'ı kabulü, dünya medyasında da en çok konuşulan haber oldu.