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Valilikler peş peşe duyurdu! İki ilde eğitime kar engeli

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle bazı illerde eğitime ara verildi. Bu iller arasında Bitlis ve Van yer alıyor. Van'ın 3 ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilirken, Bitlis'te ise il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 08:32 Güncelleme 05 Ocak 2024, 08:32
Valilikler peş peşe duyurdu! İki ilde eğitime kar engeli

Kar yağışı yurdun bazı bölgelerinde etkisini artırmaya devam ediyor.

Bu bölgeler arasında Bitlis ve Van'da yer alıyor.

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.



İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Öte yandan Van'da akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıklarca sosyal medyadan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkili olduğu 3 ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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