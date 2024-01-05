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Son dakika.. Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlıklara yeni atamalar...

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı. Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Semih Ekercin getirildi.

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 00:36 Güncelleme 06 Ocak 2024, 00:59
Son dakika.. Resmi Gazete’de yayımlandı! Bakanlıklara yeni atamalar...

Son dakika... Resmi Gazete'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yapılan atamalar yer alırken, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'in görevden alınarak yerine Prof. Dr. Semih Ekercin'in atandı. İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı.

YAVUZ SELİM KIRAN KİMDİR ?
1985 Ordu/Ünye doğumlu olan Kıran, Anafartalar İlkokulunda eğitimini tamamladıktan sonra ortaokul ve lise öğrenimini ise Ünye Anadolu Lisesinde tamamladı. ODTÜ'de Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazanarak eğitim hayatına Ankara'da devam etti. Okuduğu bölümünü 1 yıl erken şeref derecesiyle bitirmeyi başardı.


Lisans eğitiminden sonra Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ataması yapılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde konuşmalarını hazırlayan ekibin içerisine dahil edildi. Daha sonra ise sırasıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreterlik Müşavirliği'nin yanı sıra; Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı, TÜSSİDE Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte uzun yıllar devam ederek, birlikteliğini Dışişleri Bakanı Başdanışmanlığı ile sürdürdü. 2008 yılında Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Geleceğin Liderleri' eğitim programına seçildi ve Temmuz 2008 ile Nisan 2009 arasında Bosch Vakfı sponsorluğunda Transfuse Derneği ve Avrupa Koleji tarafından düzenlenen Liderlik Geliştirme Programı'na seçilen tek Türk katılımcı olarak adından söz ettirdi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Yardımcılığına Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdulkadir Polat atandı.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'in görevden alınarak yerine Prof. Dr. Semih Ekercin'in atandı.

PROF. DR. SEMİH EKERCİN KİMDİR?
22 Kasım 1971 yılında Konya'da dünyaya gelen Semih Ekercin ilk ve orta öğreniminin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

1997-2007 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Yüksek Lisans ve Doktora derecesi aldı. 2008 yılında Yardımcı Doçent, 2010'da Doçent ve 2015 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fotogrametri Anabilim Dalında öğretim üyeliğine devam eden Ekercin, 2023 yılında Dekanlık görevine getirildi.

Akademik süre içinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Senato Fakülte Temsilciliği, Ortak Eğitim Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. ABD'de 2013 yılında Minnesota Üniversitesinde (Remote Sensing and Geospatial Analysis Laboratory), 2014-2015 yıllarında Texas Üniversitesi'nde (UT@Austin, Bureau of Economic Geology) misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Ulusal ve Uluslararası birçok projede yürütücü/araştırmacı olarak görev aldı.

Motosiklet tutkunu olan Ekercin, Klasik Türk Mûsikîsi ile ilgilenmekte olup Tanbur icra etmektedir. Çok iyi düzeyde İngilizce ile az düzeyde Arapça bilen Ekercin, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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