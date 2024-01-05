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Kadıköy'de öğrenci servisini kaçıran şüpheli yakalandı! Olayın perde arkası ortaya çıktı! Veliler öfkeli

Kadıköy'de bir siteden öğrenci alan ve içinde yaklaşık 10 öğrencinin olduğu servis minibüsü, yaya gelen bir kişi tarafından kaçırıldı. Servisin Özel Koç Okulu'na ait olduğu öğrenildi. Servisin kaçırılışı güvenlik kamerasına yansırken, servis Pendik'te bulundu. Servisteki öğrencilerin ise şüpheli tarafından bir süre sonra servisten indirildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı.Olayının perde arkasını ilişkin detayları ise GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt kaleme aldı...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 08:23 Güncelleme 05 Ocak 2024, 09:08
Kadıköy’de öğrenci servisini kaçıran şüpheli yakalandı! Olayın perde arkası ortaya çıktı! Veliler öfkeli

Olay saat 07.00 sıralarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde bir sokakta meydana geldi.

Tuzla'da bulunan Özel Koç Okulu'na ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra yoluna devam etti. Daha sonra bir kişi, servisi durdurarak, şoföre aracın lastiğinde sorun olduğunu söyledi. Daha sonra servis şoförü aracı kontrol etmek üzere servisten indi. Şüpheli ise içinde ilkokul öğrencileri ve hostesin bulunduğu servis aracına binerek öğrencilerin ve hostesin çığılıkları arasında uzaklaştı. Şoför önce koşmaya başladı ardından durdurduğu bir motosikletlinin arkasına atlayıp servisi takip etti. Bu arada şüpheli kişi, araçtaki 13 öğrenci ve hostesi Erenköy'de indirip yoluna devam etti.

Pendik Dumlupınar Mahallesi'ne gelen şüpheli servis aracını Uludağ Sokak üzerine park ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağa park edilen servis aracında incelemelerde bulundu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Servis incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.


O ANLAR KAMERADA
Okul servisinin kaçırıldığı ve servisi kaçıran kişinin Pendik'te sokakta hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞOFÖR LASTİĞE BAKMAK İÇİN İNİYOR
Sokaktaki sitenin görevlisi Ahmet Tuğ "Okul servisinin yanında duruyor, lastik patlak diyor. Şoför lastiğe bakmak için iniyor. Şüpheli de içindeki öğrencilerle birlikte aracı kaçırıyor. Bir süre gittikten sonra öğrenci ve hostesi indirip araçla birlikte gidiyor" dedi.



ÖĞRENCİLERİ İNDİRİYOR
Öğrencinin servise bindiği sitenin görevlisi Ahmet Develioğlu "Bu apartmanın görevlisiyim burada oluyor. Çocuk servise bindikten sonra bir vatandaş servisin önünü keserek lastiğin patlak diyor. Şoför de lastiğe bakmaya inince arabayı öğrencilerle birlikte alıp gidiyor. Göztepe civarında öğrencileri ve hostesi indiriyor. Servis aracıyla kaçıyor. Servis bulunmuş da vatandaş yakalandı mı bilmiyorum. Servis beklerken yaya olarak yanından geçmiş. İlkokul servisi Tuzla'daki okula götürecekti. Çok sayıda polis geldi kamera çalışması yaptı "diye konuştu.

İÇİNDE OYUNCAKLAR VARDI
Pendik'te servis aracının park edildiği mahallenin sakini Hasan Yıldırım, "Sabah 8'i çeyrek geçe geldiğimde orada minibüs duruyordu. Çalıntı dediler. İçinde çocukların kulaklıkları, oyuncakları vardı. Park lambaları yanıyordu. Polisler orayı kapatmıştı. Arabayı kaçırmışlar. Binaların oraya şerit çekiyorlardı" dedi.



PANİK YAŞADIK
Mahalle esnafı Serhat Demirbaş, "Kalabalık polis grubu vardı. Duyduğumuza göre Göztepe'den bir servis aracı çalınmış çocuklarla beraber kaçırılmış. Servis aracının başında baya bir polis vardı. Ondan sonra firar edip gitmiş. Panik yaşadık tabi burada esnaf olduğumuz için. Biz farklı bir şey olduğunu düşündük ama Allahtan kimsenin canına bir şey gelmemiş" dedi.

VELİLER ÖFKELİ
GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında olayın perde arkasına ilişkin detaylarını paylaştı.

Cankurt, Koç Özel Lisesi'nden okuyan velilerin telefon ile kendisini arayarak dert yandığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

Küçük çocuklarının korku filmlerini aratmayan sahneler yaşadığını söyleyen veliler yaşanan güvenlik zafiyeti nedeniyle öfkeliydi! İşte velilerin Koç Özel Lisesi'nden acilen cevap beklediği sorular:

1- Şoförün ifadesine göre kırmızı ışıkta duran aracın camını tıklatan bir kişi 'Lastiğiniz patlamış' dedi. Bu söze inanan şoför aşağı inince araç kaçırıldı. Şoför araçtan inerken neden anahtarı almadı, aracı neden çalışır halde bıraktı?
2- Türkiye'nin en önemli işadamları, CEO'ları ve kilit konumdaki yöneticilerinin çocuklarını taşıyan bir araçta güvenlik zafiyeti nasıl yaşanır?
Olası bir çocuk kaçırma ya da fidye istemi için neden özel önlem alınmadı?
3- Aracı kaçıran kişi bir kazaya sebebiyet verse ya da çocukları kaçırsa bunun hesabını kim verecekti?
4- Çocukları her sabah evlerinden alan, akşamları bırakan servis şoförü, olası bir kriz durumunda ne yapması gerektiği konusunda özel eğitim aldı mı?
5- Servis şirketleri kendilerine bağlı okul taşıtlarını GPS takip cihazlarıyla takip ediyor mu?
Ters bir durumda güvenlik güçlerinin içeriden bilgi alabilmek için gerekli kamera cihazları var mı?
6- En kıymetli varlığımız olan çocuklarımızı teslim ettiğimiz servis şirketleri, şoförler, hostesler yaptıkları işlerle ilgili bir sınavdan, denetimden geçiriliyor mu?

ÖĞRENCİLERE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLDİ
Bu arada bir veli, okulun servis işini yapan şirketle görüşmüş. Şoförün araç kaçırılınca araca binmek için çok çabaladığını hatta arkaya tutunduğu için bir süre sürüklendiğini söylemişler. Olayın ardından şoför ve hostesin karakolda ifadesi alınmış. "Şoför araçtan inerken neden kontağı açık bırakmış?" diye sorulduğunda şirket "Eğitim verirken aslında bunu anlattık" falan diye kendilerini savunmuş…. Öte yandan olay sonrası okula getirilen öğrencilere gün boyu rehberlik öğretmenlerinin eşlik ettiğini öğrendim.

YAKALANDI
Öte yandan Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

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