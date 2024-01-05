Kadıköy’de öğrenci servisini kaçıran şüpheli yakalandı! Olayın perde arkası ortaya çıktı! Veliler öfkeli





PANİK YAŞADIK

Mahalle esnafı Serhat Demirbaş, "Kalabalık polis grubu vardı. Duyduğumuza göre Göztepe'den bir servis aracı çalınmış çocuklarla beraber kaçırılmış. Servis aracının başında baya bir polis vardı. Ondan sonra firar edip gitmiş. Panik yaşadık tabi burada esnaf olduğumuz için. Biz farklı bir şey olduğunu düşündük ama Allahtan kimsenin canına bir şey gelmemiş" dedi.

VELİLER ÖFKELİ

GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında olayın perde arkasına ilişkin detaylarını paylaştı.

Cankurt, Koç Özel Lisesi'nden okuyan velilerin telefon ile kendisini arayarak dert yandığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

Küçük çocuklarının korku filmlerini aratmayan sahneler yaşadığını söyleyen veliler yaşanan güvenlik zafiyeti nedeniyle öfkeliydi! İşte velilerin Koç Özel Lisesi'nden acilen cevap beklediği sorular:

1- Şoförün ifadesine göre kırmızı ışıkta duran aracın camını tıklatan bir kişi 'Lastiğiniz patlamış' dedi. Bu söze inanan şoför aşağı inince araç kaçırıldı. Şoför araçtan inerken neden anahtarı almadı, aracı neden çalışır halde bıraktı?

2- Türkiye'nin en önemli işadamları, CEO'ları ve kilit konumdaki yöneticilerinin çocuklarını taşıyan bir araçta güvenlik zafiyeti nasıl yaşanır?

Olası bir çocuk kaçırma ya da fidye istemi için neden özel önlem alınmadı?

3- Aracı kaçıran kişi bir kazaya sebebiyet verse ya da çocukları kaçırsa bunun hesabını kim verecekti?

4- Çocukları her sabah evlerinden alan, akşamları bırakan servis şoförü, olası bir kriz durumunda ne yapması gerektiği konusunda özel eğitim aldı mı?

5- Servis şirketleri kendilerine bağlı okul taşıtlarını GPS takip cihazlarıyla takip ediyor mu?

Ters bir durumda güvenlik güçlerinin içeriden bilgi alabilmek için gerekli kamera cihazları var mı?

6- En kıymetli varlığımız olan çocuklarımızı teslim ettiğimiz servis şirketleri, şoförler, hostesler yaptıkları işlerle ilgili bir sınavdan, denetimden geçiriliyor mu?