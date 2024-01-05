Havran, İvrindi, Kepsut ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 31 Mart Balıkesir AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde, siyasi partilerin stratejileri ve aday belirleme süreçleri büyük bir önem taşıyor. Balıkesir'de yaşayanlar, ilçelerindeki seçim atmosferini ve özellikle AK Parti - MHP Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağını merak ediyor. Peki AK Parti Balıkesir Havran, İvrindi, Kepsut ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Balıkesir AK Parti, MHP Cumhur İttifakı - CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi...

HAVRAN, İVRİNDİ, KEPSUT İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belediye başkan adaylarının belirleneceği tarihi açıkladı. Seçim öncesi hazırlıkların hızla devam ettiği bu dönemde, milyonlarca seçmenin katılım göstereceği seçimlerde partiler adaylarını belirlemeye başladı.