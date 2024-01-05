Burhaniye, Dursunbey, Edremit ilçe belediye başkan adayı kim oldu? Balıkesir AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde, siyasi partilerin stratejileri ve aday belirleme süreçleri büyük bir önem taşıyor. Balıkesir'de yaşayanlar, ilçelerindeki seçim atmosferini ve özellikle AK Parti - MHP Cumhur ittifakı ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağını merak ediyor. Peki AK Parti Balıkesir Burhaniye, Dursunbey, Edremit ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Balıkesir AK Parti, MHP Cumhur İttifakı - CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi...

BURHANİYE, DURSUNBEY, EDREMİT İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Çelik, AK Parti'nin seçim hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Adayların açıklanmasıyla ilgili olarak ilk toplantının bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti. Kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.