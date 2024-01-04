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İYİ Parti'de istifa dalgası devam ediyor! Erzurum'da İYİ Partili bir grup istifa edip AK Parti'ye geçti

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra İYİ Parti'deki dağılma her geçen gün artarak devam ediyor. İstifa dalgasının son halkası Erzurum. Erzurum'da aralarında önceki dönem il başkanı ve ilçe başkanlarının da bulunduğu çok sayıda İYİ Parti üyesi AK Parti'ye katıldı.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 16:14 Güncelleme 04 Ocak 2024, 16:14
İYİ Parti’de istifa dalgası devam ediyor! Erzurum’da İYİ Partili bir grup istifa edip AK Parti’ye geçti

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, parti binasında düzenlenen programda, önceki dönem İl Başkanı Fatih Güney, Yakutiye İlçe Başkanı Ömür Dadaş, Aziziye İlçe Başkanı Osman Temur ve ekibinin, bundan sonraki siyasi hayatlarında kendileriyle yol yürüyecek olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

31 Mart seçimlerinde Cumhur ittifakı olarak 3 ilçede ortağı oldukları Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyeceklerini belirten Başkan Küçükoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir kez daha buradan açıklamak istiyorum ki 20 ilçenin tamamında inşallah Cumhur İttifakı'nın ve bir de Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 21 belediyemizde Cumhur İttifakı ile birlikte AK belediyeciliği inşallah 31 Mart'ta da göğüsleyerek şehrimize ve millete hizmet etmeye devam edeceğiz."

Sabah'ta yer alan habere göre, Güney'de kendisi ve arkadaşları için düzenlenen törenden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, bundan sonra AK Parti neferi olarak partiye hizmet vermekten gurur duyacaklarını dile getirdi.

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