İYİ Parti’de istifa dalgası devam ediyor! Erzurum’da İYİ Partili bir grup istifa edip AK Parti’ye geçti

"Bir kez daha buradan açıklamak istiyorum ki 20 ilçenin tamamında inşallah Cumhur İttifakı'nın ve bir de Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 21 belediyemizde Cumhur İttifakı ile birlikte AK belediyeciliği inşallah 31 Mart'ta da göğüsleyerek şehrimize ve millete hizmet etmeye devam edeceğiz."