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Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye: "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum"

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 17:17 Güncelleme 03 Ocak 2024, 17:27
Başkan Erdoğan’dan İran’a taziye: Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.



Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı

Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

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