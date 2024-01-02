Tıp simülasyonu vaadiyle milyonluk vurgun! FETÖ ile bağlantıları olabilir

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlık yapan ve Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ersoy, 2016'da Ankara'da yayıncılık ve medikal eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Hikmet Gürbüz ile irtibat kurdu.
Ersoy, kendi yazdığı Anatomi kitabının basım ve dağıtımını Gürbüz'ün şirketine yaptırırken, iddiaya göre eşi Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy'un Sağlık Bakanlığından emekli olduktan sonra Avrupa Birliği projelerinde proje koordinatörü olarak çalıştığını, sağlık yayıncılığı ve medikal eğitim alanında çok güzel projeler geldiğini söyleyerek birlikte çalışmak için Gürbüz'ü ikna etmeye çalıştı.
500 BİN EUROYU HESABINA GÖNDERDİ
Bir süre sonra Ersoy'un teklifini kabul eden Gürbüz, yayıncılık projesi adı altında 'Standart income' adı altında teminat yatırırken, Ersoy, Gürbüz'ün yatırdığı paraları her ay geri ödedi. Gürbüz'ün bu şekilde güvenini kazanan Ersoy, Gürbüz'ün hayali olan Türkiye'de tıp alanında bir simülasyon eğitim merkezi kurmak için bir proje söyleyerek 500 bin Euro teminat istedi.
Tesisin yerinin hazır olduğunu söyleyen Ersoy, sözde proje üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Ersoy, Gürbüz'ü Anamur'a götürerek, gösterdiği bir arazinin vakıf tarafından simülasyon eğitim merkezi için tahsis edildiğini, Fatma Füsun Ersoy'a Beatrix isimli birisinden gelen ve içinde Avrupa Birliği koordinatörü olarak isminin geçtiği bir yazı gösterdi. Gürbüz, projenin varlığına inanarak kendi işyeri binasını ipotek ettirerek bankadan kredi çekti ve 500 bin Euro'yu Fatma Füsun Ersoy'un hesabına gönderdi.
GASP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Sözde proje için Gürbüz'den alınan 500 bin Euro'nun Ersoy çifti tarafından 2018'de ödeneceğinin söylenmesi üzerine, ödeme gününde Fatma Füsun Ersoy, bir otomobil firmasının tuvaletinde olay çıkararak Avrupa Birliği binasında Ojen isimli Fransız vatandaşından 3 Milyon Euro proje parası teslim aldığını, bu paranın tuvalette kendisinden gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarında böyle bir durumun olmadığı anlaşılarak Ersoy hakkında 'Suç uydurma' suçundan dava açıldı.
TOPLAM 54 MİLYON 481 BİN LİRA VURGUN
Gürbüz, 12 Şubat 2018'de 500 bin Euro parasını geri ödemeleri için Fatma Füsun ve Mehmet Ersoy'a telefon açtı, şüphelilerin telefona çıkmaması üzerine dolandırıldığını anlayan Gürbüz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Gürbüz'le beraber aralarında eczacı, doktor, mühendis, şirket sahibi birçok kişinin aynı yöntemle paralarının alındığını tespit ederek, şüpheliler hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, şüphelilerin 1 milyon 440 bin Euro ile 57 bin 280 dolar ve 3 milyon 983 bin lira suç geliri elde ettiği tespitine yer verildi.