Tıp simülasyonu vaadiyle milyonluk vurgun! FETÖ ile bağlantıları olabilir

Ersoy, kendi yazdığı Anatomi kitabının basım ve dağıtımını Gürbüz'ün şirketine yaptırırken, iddiaya göre eşi Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy 'un Sağlık Bakanlığından emekli olduktan sonra Avrupa Birliği projelerinde proje koordinatörü olarak çalıştığını, sağlık yayıncılığı ve medikal eğitim alanında çok güzel projeler geldiğini söyleyerek birlikte çalışmak için Gürbüz'ü ikna etmeye çalıştı.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlık yapan ve Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ersoy , 2016'da Ankara'da yayıncılık ve medikal eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Hikmet Gürbüz ile irtibat kurdu.



500 BİN EUROYU HESABINA GÖNDERDİ

Bir süre sonra Ersoy'un teklifini kabul eden Gürbüz, yayıncılık projesi adı altında 'Standart income' adı altında teminat yatırırken, Ersoy, Gürbüz'ün yatırdığı paraları her ay geri ödedi. Gürbüz'ün bu şekilde güvenini kazanan Ersoy, Gürbüz'ün hayali olan Türkiye'de tıp alanında bir simülasyon eğitim merkezi kurmak için bir proje söyleyerek 500 bin Euro teminat istedi.

Tesisin yerinin hazır olduğunu söyleyen Ersoy, sözde proje üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Ersoy, Gürbüz'ü Anamur'a götürerek, gösterdiği bir arazinin vakıf tarafından simülasyon eğitim merkezi için tahsis edildiğini, Fatma Füsun Ersoy'a Beatrix isimli birisinden gelen ve içinde Avrupa Birliği koordinatörü olarak isminin geçtiği bir yazı gösterdi. Gürbüz, projenin varlığına inanarak kendi işyeri binasını ipotek ettirerek bankadan kredi çekti ve 500 bin Euro'yu Fatma Füsun Ersoy'un hesabına gönderdi.