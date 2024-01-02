SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Necip Hablemitoğlu suikastının firarisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Son dakika haberi... Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı davasında adli kontrolle tahliye edildikten bir hafta sonra başka bir davadan tutuklama kararı verilen sanık Gökhan Nuri Bozkır kayıplara karışmıştı. Firari Bozkır, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 22:30 Güncelleme 03 Ocak 2024, 08:31
Necip Hablemitoğlu suikastının firarisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

HABERİ
SESLİ DİNLE

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarından, MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, Temmuz ayında adli kontrol gereği imza atması gerekirken karakola gitmemiş firar etmişti.

Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bozkır Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.

Bozkır, Şanlıurfa'da görülen silah kaçakçılığı davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU?

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı davasında adli kontrolle tahliye edildikten bir hafta sonra başka bir davadan tutuklama kararı verilen sanık Gökhan Nuri Bozkır kayıplara karıştı. 'Karanlık Nuri' olarak bilinen Bozkır MİT tarafından Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti.

MAHKEME 2019 YILINDAN BOZKIR İLE 4 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASINA KARAR VERDİ
8 Eylül 2015 tarihinde Şanlıurfa il sınırları içerisinde soğan yüklü bir TIR'ın içinde yüklü miktarda patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcı maddelerle ilgili olarak, daha önce Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve "Karanlık Nuri" lakabıyla bilinen Gökhan Nuri Bozkır'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütlerine silah sağlama, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, 2019 yılında bu davayı sonuçlandırırken, firari durumda olan Bozkır ile 4 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

SAVCILIĞIN "KAÇMA ŞÜPHESİ VAR" İTİRAZLARI REDDEDİLMİŞTİ

Ukrayna'da bulunan Bozkır, akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında Türkiye'ye iade edildi. Savcılık, Hablemitoğlu suikastına ilişkin Bozkır'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Yargılama sürerken, mahkeme 19 Mayıs tarihinde Bozkır ile birlikte tutuklu bulunan diğer sanıkların tahliyesine karar verdi. Savcılığın "Kaçma şüphesi var" itirazları reddedildi.

"BENİ YARGILAYAMAZSINIZ"
Bozkır'ın, Hablemitoğlu dosyası kapsamında tutuklu bulunduğu sırada, "soğan TIR'ları" dosyası nedeniyle Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ifadesi alındı. Avukatının verdiği bilgilere göre, Bozkır bu mahkemedeki savunmasında "kendisinin yurtdışında iade edilirken sadece Hablemitoğlu dosyası nedeniyle yargılanabileceği yönünde Ukrayna'ya garanti verildiğini, soğan TIR'ları dosyası nedeniyle yargılanmasının mümkün olmadığını, bunun uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini" belirtti. Bozkır Türkiye'ye iade edildikten sonra Mart 2022'de yapılan ifade işleminin ardından tutuklanmazken hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı.

KAYIPLARA KARIŞTI
Bozkır, Hablemitoğlu dosyası kapsamında tahliye edildikten bir hafta sonra Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mayıs tarihinde, "soğan TIR'ları" dosyasına ilişkin kararını verdi. Mahkeme, Bozkır'a 21 yıl hapis cezası verdi ve hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti. Bozkır'ın tutuklanarak cezaevine koyulduğu yönündeki haberlere rağmen, Bozkır'a ulaşılmadı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bozkır'ın firar ettiği tartışmaları başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Temmuz tarihinde Bozkır'ın, Hablemitoğlu dosyası yönünden verilen adli kontrol kararını ihlal ettiğini davaya bakan Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bildirdi. Mahkeme 6 Temmuz tarihinde, "Sanık Bozkır'ın hakkında verilen adil kontrol tedbirini ihlal etmiş olduğu anlaşıldığı" gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Mahkeme, Bozkır için verilen imza atma ve Ankara il sınırlarını terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına hükmetti.

MİT UKRAYNA'DA YAKALAYARAK TÜRKİYE'YE GETİRMİŞTİ
Şanlıurfa'daki dava nedeniyle firar eden Bozkır burada Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. Gökhan Nuri Bozkır, MİT tarafından Ocak 2022'de Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Bozkır, 'mevcut delil durumu' gözetilerek mayıs ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Ne zaman ceplere girecek? Kimlere nasıl yansıyacak?
MİT’ten Mossad’a Nekropol tokadı! Katil Netanyahu’nun casuslarını ölüler şehrine gömdük
Hamas üyelerini tehdit etmişlerdi! Soykırımcı İsrail, Beyrut’taki Hamas ofisini hedef aldı: Salih Aruri hayatını kaybetti! Hamas’tan ilk açıklama
SON DAKİKA