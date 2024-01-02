Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, operasyonla yakalandı

18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu 'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır , 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bozkır Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.









NURİ GÖKHAN BOZKIR DAHA ÖNCE DE FİRAR ETMİŞTİ

Öte yandan Temmuz ayından Necip Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarından, MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır firar etmişti.

Adli kontrol kararı gereği her hafta karakola imza vermesi gereken Bozkır'ın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bozkır tüm aramalara rağmen bulunamadı. Yurt dışına çıktığından şüphelenilen Bozkır'ın kaçma ihtimaline karşı sınır kapıları uyarıldı.

Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlisi yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, 2006 yılında "Sauna Çetesi" olarak bilinen suç örgütü ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti.

Şanlıurfa'da görülen silah ve patlayıcı kaçakçılığı davası sebebiyle Ukrayna'ya firar eden Bozkır burada Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili itiraflarda bulunmuştu.

Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından 2022 yılı ocak ayında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu Hablemitoğlu suikastı davasında yargılanan Bozkır, ''mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali nedeniyle" diğer 9 sanıkla birlikte mayıs ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Her hafta karakola imza vermesi gereken Bozkır, yargılandığı Şanlıurfa merkezli silah kaçakçılığı davasında 21 yıl 9 ay hapis cezası verilmesinin ardından imzaya gitmedi. Bunun üzerine mahkeme Nuri Gökhan Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.