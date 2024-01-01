Turist aktı! 2023’ün 11 ayında yüzde 9 arttı

İstanbul'a 2023'ün ilk 11 ayında gelen yabancı turist sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak, 16 milyon 51 bin 324 oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kente 2023'ün ocak-kasım döneminde 16 milyon 51 bin 324 yabancı turist geldi.

14 milyon 714 bin 474 kişinin ziyaret ettiği 2022'nin aynı dönemine göre yabancı turist sayısı 1 milyon 336 bin 850 ve yüzde 9 arttı.

Megakente, kasım ayında ise 1 milyon 288 bin 610 yabancı turist geldi. 2022'nin aynı döneminde İstanbul'a 1 milyon 341 bin 948 yabancı turist giriş yaptığı kaydedildi. Kasımda gelen yabancı turist sayısı, 2022'ye göre yüzde 4 azaldı.