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Soykırımcının vakti daralıyor! Katil Netanyahu'nun partisine destek yarı yarıya azaldı! Gazze işgali nedeniyle seçimler yine ertelendi

İsrail kabinesi, bir kez daha yerel seçimleri erteleyerek, 27 Şubat'ta yapılmasına karar verdi. Koltuğunu korumak için Gazze'yi işgal eden katil Netanyahu'ya tepkiler sürmeye devam ediyor. İsrail'de yapılan bir seçim anketinde, Netanyahu'nun partisi Likud'a destek yarı yarıya azaldı.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 18:35 Güncelleme 31 Aralık 2023, 18:35
Soykırımcının vakti daralıyor! Katil Netanyahu’nun partisine destek yarı yarıya azaldı! Gazze işgali nedeniyle seçimler yine ertelendi

İsrail'de Gazze işgali bahanesiyle yapılmayan yerel seçimler, ikinci kez ertelenerek 27 Şubat'ta bırakıldı.



İsrail'in Gazze'ye saldırmasının ardından 31 Ekim'de yapılması gereken yerel seçimler, 30 Ocak'a ertelenmişti. İsrail basınına göre hükümet, seçimlerin ocak sonunda yapılabilmesi için koşulların uygun olup olmadığı yönünde ordudan görüş istedi.



İsrail ordusu, yerel seçimde aday olan yüzlerce kişinin halihazırda yedek asker olarak görev yaptığını ve seçimler nedeniyle bu kişilere izin verilmesinin mümkün olmadığını hükümete iletti.

Bunun üzerine İsrail kabinesi, bir kez daha yerel seçimleri erteleyerek, 27 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.



KATİL NETANYAHU'NUN VAKTİ AZALIYOR

İsrail'de yapılan bir seçim anketinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'a destek yarı yarıya azaldı.



İsrail'in Kanal 13 televizyonun yayınladığı ankete göre, Likud Partisinin, 120 sandalyeli meclisteki milletvekili sayısı 16'ya düşüyor. Likud'un şu an mecliste 32 milletvekili bulunuyor.

Ankete göre Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı ve Ortodoks partilerden oluşan blok da sadece 45 milletvekili çıkarabiliyor ve hükümeti kurabilmek için gerekli olan 61 rakamının çok gerisinde kalıyor.

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