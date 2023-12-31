Dışişleri Bakanı Fidan 2023’teki yoğun diplomasi trafiğinde dünyayı 5 kez turladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , 4 Haziran 2023'te görevi devraldı. Hemen yoğun diplomasi trafiğine çıktı. Fidan, görevinin ilk 7 ayında, yurt dışındaki diplomatik temaslar için toplam 212 bin 950 kilometre yol yaptı.

Yani çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyayı 5 kez turladı. Fidan, ABD'den Lüksemburg'a, Şili'den Brunei Sultanlığı'na, Vietnam'dan Danimarka'ya kadar uzanan 72 farklı ülkenin dışişleri bakanlarıyla toplam 136 görüşme yaparak Türkiye'nin diplomatik vizyonu doğrultusunda yoğun diplomasi trafiğine imza attı.