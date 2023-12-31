ÇEKİLİŞ SONUÇ: millipiyangoonline.com Milli Piyango 2024 Yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı tam liste! Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi illere çıktı?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da olacak. Peki Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi illere çıktı? Milli Piyango 2024 Yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı tam liste açıklandı mı?