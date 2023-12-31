ÇEKİLİŞ SONUÇ: millipiyangoonline.com Milli Piyango 2024 Yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı tam liste! Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi illere çıktı?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da olacak. Peki Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi illere çıktı? Milli Piyango 2024 Yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı tam liste açıklandı mı?
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık saat 18:00'da başlayacak. 2-13 kategori çekilişleri saat 18:30-22:00 aralığında gerçekleştirilecek. Bu çekilişte 40.000.000 TL – 800 TL kazanan numaralar belli olacak.
YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI MPİ
1-14 kategori çekilişleri saat 23:15-23:30 aralığında gerçekleştirilecek. Bu çekilişte 400.000.000 TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ve amorti rakamları belli olacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;