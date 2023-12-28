Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı. Eğitimden sağlığa her alanda elde ettiği başarıyla Türkiye'nin bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkıp küresel bir aktör haline geldiğini vurguladı. Şu önemli açıklamaları yaptı:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı. Eğitimden sağlığa her alanda elde ettiği başarıyla Türkiye'nin bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkıp küresel bir aktör haline geldiğini vurguladı. Şu önemli açıklamaları yaptı:
HERKES BİLSİN...
Kimsesizlerin kimsesi olan bir Türkiye hayali hamdolsun yüzyılın sonunda artık ete kemiğe bürünmüştür. Türkiye'nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum. 12 evladımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Tüm ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Çünkü bizim bu şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak.
NAZİ KAMPLARI GİBİ
Başkan Erdoğan konuşmasında İsrail'in Gazze'deki zulmüne yönelik de önemli ifadeler kullandı. "Bunların Hitler'den farkı yok" deyip şu açıklamaları yaptı: Gazze'de 7 Ekim'den beri çoğu çocuk ve kadın 21 binden fazla masumun hayatına malolan İsrail katliamı turnusol görevi gördü. Saldırılar başlayalı bugün itibarıyla 80 gün oldu. 80 gün boyunca insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var? Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den farkı var mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkıp küresel bir aktör haline geldiğini belirtti. "İçinde bulunduğumuz asır milletimizin ve devletimizin asrıdır" dedi.