Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı. Eğitimden sağlığa her alanda elde ettiği başarıyla Türkiye'nin bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkıp küresel bir aktör haline geldiğini vurguladı. Şu önemli açıklamaları yaptı:

HERKES BİLSİN...

Kimsesizlerin kimsesi olan bir Türkiye hayali hamdolsun yüzyılın sonunda artık ete kemiğe bürünmüştür. Türkiye'nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum. 12 evladımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Tüm ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Çünkü bizim bu şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak.