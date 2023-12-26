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Son dakika: Ankara'da fren yerine gaza basan sürücü mağazaya daldı

Ankara’da aracını park etmeye çalıştığı esnada fren yerine gaza basan Şengül E. kuruyemiş satan mağazanın içerisine daldı. Kazada mağazadaki bir vatandaş hafif yaralandı.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 13:21 Güncelleme 26 Aralık 2023, 13:22
Son dakika: Ankara’da fren yerine gaza basan sürücü mağazaya daldı

Olay, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş yapmaya geldiği mağazanın önüne 06 EV 1961 plakalı aracını park etmek isteyen Şengül E., fren yerine gaz pedalına bastı. Mağaza içerisinde alışveriş yapan bir vatandaş hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan şoförün eşi Kenan E., yaptığı konuşmada, "Kendinde bir şey yok ama içerideki bir müşterilerde bir yaralanma varmış. Kendisi karakolda ifade veriyor. Kendisi de bana telefonla haber verdi. Yanlışla girmiş. Alışveriş yapacakken duramıyor fren yerine gaza basıyor" diye konuştu.

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