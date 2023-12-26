Başrol Melissa Barrera’nın işine son verilmişti! Çığlık-7’nin yönetmeni Christopher Landon’dan Gazze istifası

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik Amerikan ve Avrupa sinemasında tepkilerini ortaya koyan aktör ve aktrislerin karşılaştığı baskılar gündem olmaya devam ediyor.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik Amerikan ve Avrupa sinemasında tepkilerini ortaya koyan aktör ve aktrislerin karşılaştığı baskılar gündem olmaya devam ediyor.
Başrol oyuncusu Barrera'nın kasım ayında Gazze konusundaki sözlerinin ardından işine son verildiği Çığlık-7 filminin yönetmeni Landon da filmle ilgili görevinden haftalar önce ayrıldığını duyurdu.
Sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada Landon, 'Çığlık-7'den haftalar önce resmen ayrıldığımı duyurmak için şu an iyi bir zaman. Bu benim için rüya bir işti ancak kabusa döndü. Bu işin parçası olan herkes için kalbim kırık, ancak şimdi yola devam etme zamanı.' ifadesini kullandı.
Landon, ayrılmasını doğrudan Gazze konusuna bağlamasa da filmin başrol oyuncusu olarak belirlenen Barrera'nın işine son verilmesiyle ortaya çıkan boşluğun doldurulamadığı bildirildi.
Barrera, kasım ayında Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan krizi 'toplama kamplarına' benzetmiş ve Batı medyasının sadece İsrail'in bakış açısını yansıttığını ifade etmişti.
Filmin yapımcıları 'antisemitizm' iddiasıyla Barrera'nın işine son vermiş, ertesi gün de filmin bir diğer yıldızı Jenna Ortega filmden ayrıldığını duyurmuştu.
YARI ÇIPLAK ZULÜM!
Öte yandan İsrail güçleri 81 gündür bombaladıkları Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir etti.
Yerel medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, zorla yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli sivilin, İsrail askerlerince alıkonulduğu ve Gazze'deki bir stadyumda yarı çıplak bir şekilde toplandığı görülüyor.
Aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu Filistinlileri alıkoyan ve yarı çıplak şekilde soyarak stadyumda teşhir eden İsrail güçlerine ait tankların namlularının da bu Filistinlilere doğru çevrili olduğu görülüyor.
Yarı çıplak şekilde teşhir edilen Filistinlilerden birisinin olduğu anlaşılan battaniyeye sarılı bir bebeğin silahlı bir İsrail askerinin kucağında olduğu da görüntülere yansıyanlar arasında.