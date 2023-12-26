Başrol Melissa Barrera’nın işine son verilmişti! Çığlık-7’nin yönetmeni Christopher Landon’dan Gazze istifası

Landon, ayrılmasını doğrudan Gazze konusuna bağlamasa da filmin başrol oyuncusu olarak belirlenen Barrera'nın işine son verilmesiyle ortaya çıkan boşluğun doldurulamadığı bildirildi.

Barrera, kasım ayında Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze 'de yaşanan krizi 'toplama kamplarına' benzetmiş ve Batı medyasının sadece İsrail'in bakış açısını yansıttığını ifade etmişti.

Filmin yapımcıları 'antisemitizm' iddiasıyla Barrera'nın işine son vermiş, ertesi gün de filmin bir diğer yıldızı Jenna Ortega filmden ayrıldığını duyurmuştu.

Yerel medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, zorla yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli sivilin, İsrail askerlerince alıkonulduğu ve Gazze 'deki bir stadyumda yarı çıplak bir şekilde toplandığı görülüyor.

YARI ÇIPLAK ZULÜM! Öte yandan İsrail güçleri 81 gündür bombaladıkları Gazze Şeridi 'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir etti.

Aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu Filistinlileri alıkoyan ve yarı çıplak şekilde soyarak stadyumda teşhir eden İsrail güçlerine ait tankların namlularının da bu Filistinlilere doğru çevrili olduğu görülüyor.

Yarı çıplak şekilde teşhir edilen Filistinlilerden birisinin olduğu anlaşılan battaniyeye sarılı bir bebeğin silahlı bir İsrail askerinin kucağında olduğu da görüntülere yansıyanlar arasında.