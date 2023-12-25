İstanbul barajlarında son durum ne? Veri açıklandı! Kuvvetli yağış can suyu oldu

Yurt genelinde kış mevsimi etkisini hissettiriyor. Birçok kentte kar yağışı olurken, bazı iller de sağanak yağmura teslim oluyor. İstanbul'da da geçtiğimiz aylardan bu yana yağmur yüzünü gösteriyor.

SU SEVİYESİ YÜKSELİYOR Sağanak yağmur, zaman zaman şiddetini de artırıyor. Su baskınları, trafik gibi olumsuzluklara yol açarken barajlara ise can suyu oluyor. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından yağışlarla birlikte barajlarda su seviyesi yükselmeye başladı.