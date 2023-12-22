Türkiye’ye turist izdihamı! 11 ayda 53 milyona yakın turist! Birinci Rusya

Türkiye'ye 11 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 23,02 artış ve 6 milyon 83 bin 696 ziyaretçiyle birinci, Almanya yüzde 8,73 artış ve 5 milyon 959 bin 843 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12,44 artış ve 3 milyon 711 bin 802 ile üçüncü oldu.