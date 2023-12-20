Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.