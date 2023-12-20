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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 14:12 Güncelleme 20 Aralık 2023, 14:12
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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