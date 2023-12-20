Başkan Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularına yanıtladı: Biden’a sorumluluğunu hatırlattım

İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 meselesini birlikte değerlendirdik. Biden "Siz bunu Meclis'ten çıkarın, ben de Kongre'den geçiririm" dedi.



ABD'nin İsrail- Filistin konusunda tarihi bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Biden ile görüşmemizde de bunu bizzat hatırlattım.