Başkan Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularına yanıtladı: Biden’a sorumluluğunu hatırlattım

İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 meselesini birlikte değerlendirdik. Biden "Siz bunu Meclis'ten çıkarın, ben de Kongre'den geçiririm" dedi.
ABD'nin İsrail- Filistin konusunda tarihi bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Biden ile görüşmemizde de bunu bizzat hatırlattım.
İsrail'de bile Netanyahu yönetimine karşı güçlü sesler yükselmeye başladı. Bırakıp gitmek de onu kurtarmayacak. Peşinde olacağız.
Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletmesi yanlıştır. Artık bundan vazgeçmelidir.
Yakında Sayın Putin ile görüşeceğim. "Tahıl Koridoru'nu işletelim" diyeceğim. İnşallah olumlu cevap alarak yolumuza devam ederiz.