’Togg’ sıcak zirve! Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’a Togg hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvede Türkiye- Macaristan ile ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel barışın, korunması için sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Orban'a yerli ve milli otomobilimiz Togg'u hediye etti. İki lider, araçla bir süre Budapeşte caddelerinde gezdi. Erdoğan, Orban'ın kendisine hediye ettiği bir at için de teşekkürlerini iletti.
6 MİLYAR DOLARLIK 17 ANLAŞMA
Türkiye ve Macaristan başta ekonomi, ticaret, savunma, enerji ve kültür alanları olmak üzere 6 milyar dolarlık 17 anlaşmaya imza attı.