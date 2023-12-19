’Togg’ sıcak zirve! Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’a Togg hediye etti

Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel barışın, korunması için sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Orban'a yerli ve milli otomobilimiz Togg'u hediye etti. İki lider, araçla bir süre Budapeşte caddelerinde gezdi. Erdoğan, Orban'ın kendisine hediye ettiği bir at için de teşekkürlerini iletti.



6 MİLYAR DOLARLIK 17 ANLAŞMA

Türkiye ve Macaristan başta ekonomi, ticaret, savunma, enerji ve kültür alanları olmak üzere 6 milyar dolarlık 17 anlaşmaya imza attı.

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