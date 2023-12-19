SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

105 maddelik 8. yargı paketi geliyor! Mahkumlara af var mı? 8. yargı paketinde hangi düzenlemeler olacak? Adli para cezaları, denetimli serbestlik...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi çalışmaları hakkında önemli bilgileri paylaştı. Yargı paketi taslağının oluşturulma aşamasında, toplamda 60'tan fazla maddenin yer alması planlanıyor. Adalet Bakanı, yaptığı açıklamada, bu düzenlemelerin yargı uygulamalarını etkileyen birçok konuyu kapsayacağını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 09:21 Güncelleme 19 Aralık 2023, 09:21
105 maddelik 8. yargı paketi geliyor! Mahkumlara af var mı? 8. yargı paketinde hangi düzenlemeler olacak? Adli para cezaları, denetimli serbestlik...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına dayanarak, 8. Yargı Paketi'nin mahkumlar ve yargı uygulamalarını ilgilendiren önemli düzenlemeler içereceği belirtiliyor. İlgili düzenlemelerle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik beklentiler bulunuyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeni Yargı Paketi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar:

1. Mahkumlara Af Çıkacak Mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi'nde genel af veya infaz düzenlemesine dair bir madde olmadığını belirtti. Tunç, bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı ve paketin içeriğinin milletvekillerinin katkılarına açık olduğunu ifade etti.

2. Paketin Genel İçeriği ve Değişiklikler

Yargı Paketi, 22 farklı kanunu kapsayarak toplamda 105 maddeyi değiştirmeyi hedefliyor. Bazı önemli düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir:

Denetimli serbestlik kriterlerinde değişiklik: Cezası yüzde 40'ından az olan hükümlüler ceza infaz kurumuna girmeyecek, bu sayede cezasızlık algısı azaltılacak.



Türk Medeni Kanunu'nda kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu düzenleyen madde değişiyor.

Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular sınavsız olarak arabulucu olabilecek.

Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.



İtiraz, istinaf ve temyiz başvuru süreleri 7 günden 2 haftaya çıkarılacak.

Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde ön ödeme kapsamına alınacak.



3. 8. Yargı Paketi'nin Çıkış Tarihi

Henüz çalışmalar tamamlanmamış olsa da Adalet Bakanı, 8. Yargı Paketi'nin çıkış tarihine dair net bir bilgi vermedi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konuyla ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunulacak, Genel Kurul onayıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İYİ Parti’den istifa eden İbrahim Özkan’dan mikser Ekrem itirafı! İmamoğlu’nun 2028 planlarını ağzından kaçırdı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına net mesaj: Tek hedefimiz şehirlerimizi hizmetle buluşturmak
Karmod
SON DAKİKA