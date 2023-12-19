105 maddelik 8. yargı paketi geliyor! Mahkumlara af var mı? 8. yargı paketinde hangi düzenlemeler olacak? Adli para cezaları, denetimli serbestlik...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına dayanarak, 8. Yargı Paketi'nin mahkumlar ve yargı uygulamalarını ilgilendiren önemli düzenlemeler içereceği belirtiliyor. İlgili düzenlemelerle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik beklentiler bulunuyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeni Yargı Paketi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar:
1. Mahkumlara Af Çıkacak Mı?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi'nde genel af veya infaz düzenlemesine dair bir madde olmadığını belirtti. Tunç, bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı ve paketin içeriğinin milletvekillerinin katkılarına açık olduğunu ifade etti.
2. Paketin Genel İçeriği ve Değişiklikler
Yargı Paketi, 22 farklı kanunu kapsayarak toplamda 105 maddeyi değiştirmeyi hedefliyor. Bazı önemli düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir:
Denetimli serbestlik kriterlerinde değişiklik: Cezası yüzde 40'ından az olan hükümlüler ceza infaz kurumuna girmeyecek, bu sayede cezasızlık algısı azaltılacak.
Türk Medeni Kanunu'nda kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu düzenleyen madde değişiyor.
Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular sınavsız olarak arabulucu olabilecek.
Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.