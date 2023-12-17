Ve 81 ilde harekete geçildi, zorunlu oldu! Otobüs kullananlar dikkat: Yeni dönem 1 Ocak’tan itibaren başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti! Son dönemde meydana gelen kaza olaylarıyla gündeme gelen şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslerde araç takip cihazının zorunlu hale getirileceğini açıklandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti! Son dönemde meydana gelen kaza olaylarıyla gündeme gelen şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslerde araç takip cihazının zorunlu hale getirileceğini açıklandı.
UYGULAMA 1 OCAK 2024 İTİBARİYLE UYGULAMAYA GİRECEK
Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni döneme giriliyor! Türkiye'de yolcu taşımacılığı alanında en fazla tercih edilen şehirler arası otobüslerde uygulanacak araç takip cihazıyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son dönemde maalesef karıştıkları kazalarla gündeme gelen ve şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslerde araç takip cihazı takacak ve bu bilgileri anlık olarak Bakanlığımıza bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüzle paylaşacak. 2024 yılı itibarı ile bu uygulamaya başlıyoruz" dedi.
Uraloğlu, "Bu uygulama ile taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığımızın 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek ve taşıtların etkin bir şekilde takip edilebilmesi sağlanacak" ifadelerine yer verdi.
''TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI''
Bakan Uraloğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle;
"Araç takip bilgilerinin de aynı sisteme iletilmesiyle ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı, taşımacı firmalarla gerekli koordinasyon sağlandı, konu hakkında araç takip hizmeti veren firmaların sistemleri üzerinden araç takip bilgileri elektronik olarak Bakanlığımıza iletilecek.
Plaka üzerinden tüm sorgulama ve eşleştirme işlemleri Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden yapılacak.
Karayolu yolcu taşıma hatlarında ve güzergahlarında gerekli planlamaların yapılmasına doğrudan etkisi olacağı gibi, doğal afet, kaza veya buna benzer yaşanabilecek olumsuz diğer durumlar için bu bilgilerin etkin bir şekilde kullanılacağını öngörüyoruz.''
Bakan Uraloğlu, kurallara uyulmaması durumunda da firmalara gerekli uyarıların ve yaptırımların da uygulanacağının bilgisini verdi.