Başkan Erdoğan’dan İsrail’in katliamlarına sert tepki: Günler yakındır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni"nde önemli açıklamalar yaptı:



Batı ülkeleri başta olmak üzere toplumların geleceklerinden endişe duymasının sebebi yeni nesillerin avuçlarından kayıp gittiğini görmesidir. Bir milletin geleceğine güvenle bakabilmesi yetiştirdiği nesillere bağlıdır. Yeni neslimizi yeni iletişim mecralarının sinsi etkilerine karşı korumalıyız. Son dönemde ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz.



Zalim İsrail yönetiminin Batı'nın desteğiyle sürdürdüğü Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecavüz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler Allah'ın izniyle yakındır. Yakaladığımız bu ivmeyi sürdürebilmek için çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Bunun yolu da çocuklarımızın maddi ve manevi beslenme kaynaklarını millileştirmekten geçiyor.