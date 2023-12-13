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Saatler geri, ileri mi alınacak? Türkiye'de KIŞ-YAZ saati uygulaması neden kaldırıldı, yeniden başlayacak mı? Açıklama geldi

Dünya genelinde 29 Ekim Pazar günü itibarıyla kış saati uygulamasına geçilerek saatler 1 saat geri alınmıştı. Gün ışığından daha fazla yararlanma hedefinde olan yaz ve kış saati uygulamaları Türkiye'de 2016 yılından beri uygulanmıyor. Konuyla iglili gelen son dakika açıklaması geldi. Peki saatler geri mi alınacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 21:03 Güncelleme 13 Aralık 2023, 21:12
Saatler geri, ileri mi alınacak? Türkiye’de KIŞ-YAZ saati uygulaması neden kaldırıldı, yeniden başlayacak mı? Açıklama geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Yaz saati uygulaması yıl boyunca uygulanacağını açıkladı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

TÜRKİYE DE SAATLER İLERİ,GERİ ALINACAK MI?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini söyledi.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR, TÜRKİYE'DE NEDEN KALDIRILDI?

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması 7 Eylül 2016 tarihinde başladı. Bu uygulama 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.



SAATLERİ GERİ ALINIYOR MU?

Türkiye'de 2023 yılında da uygulanmadı. Dünya genelinde ise saatler 29 Ekim Pazar günü geri alındı.

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