Emine Erdoğan net konuştu: "Hakikati savunacağız"





Erdoğan, "Osmanlı döneminde üç dinin mensuplarının barış içerisinde, kardeşçe yaşadığı Filistin topraklarında bugün yaşanan mezalime karşı hakkı ve hakikati savunmayı sürdüreceğiz"dedi. Devraldıkları inanç ve kültür mirasıyla uluslararası değerleri savunmaya, mazlumların çıkaramadığı ses olmaya devam edeceklerini bildirdi.

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