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Emine Erdoğan net konuştu: "Hakikati savunacağız"

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, “Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı, dünyanın farklı ülkelerinden atılan imzalar ile hergün büyüyor” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Aralık 2023 Güncelleme 13 Aralık 2023, 07:01
Emine Erdoğan net konuştu: Hakikati savunacağız

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'ne katıldı.



Erdoğan, "Osmanlı döneminde üç dinin mensuplarının barış içerisinde, kardeşçe yaşadığı Filistin topraklarında bugün yaşanan mezalime karşı hakkı ve hakikati savunmayı sürdüreceğiz"dedi. Devraldıkları inanç ve kültür mirasıyla uluslararası değerleri savunmaya, mazlumların çıkaramadığı ses olmaya devam edeceklerini bildirdi.

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